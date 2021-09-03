Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da uyuşturucu operasyonu

İHA

Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 80 kök hibrit Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mecitözü İlçe Emniyet Amirliği tarafından yasa dışı ekim faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı bir köye operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde üretimi için dikilmiş, 30 ila 80 santimetre boylarında 80 kök hibrit Hint keneviri (skunk) bitkisi ele geçirildi. Hint kenevirlerine el koyan polis ekipleri olayla ilgili olarak O.K. adlı şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 2313 sayılı kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yaparken, ismi açıklanmayan bir başka kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Çorum'daki kuraklıkla mücadeleye 1 milyon lira destek
YEREL HABERLER Bakanlıktan Çorum'daki kuraklıkla mücadeleye 1 milyon ...
Çorum Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için seferberlik başlattı
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim ...
Çorum İl Başkanı Ahlatcı’dan, Bayat'a doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Çorum İl Başkanı Ahlatcı’dan, Bayat'a doğalgaz ...
Hitit Üniversitesi’nden Avrupalı şirketlere test hizmeti
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesi’nden Avrupalı şirketlere test ...
Sağlık Bakanlığı'ndan Çorum'a 120 doktor kadrosu açıldı 120 doktorun kura çekimi 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı'ndan Çorum'a 120 doktor kadrosu ...
Çorum polisi'nden kaçak makaron operasyonu
YEREL HABERLER Çorum polisi'nden kaçak makaron operasyonu
Hitit Üniversitesi müzik bölümü özel yetenek sınavı başvuruları başladı
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesi müzik bölümü özel yetenek sınavı ...
Çorum’da 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Çorum’da 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Sarı: "Kayıpları en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız" Çorum'da ayçiçeği hasadı yapan biçerdöverlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Sarı: "Kayıpları en aza indirebilmek için ...
Sungurlu’da ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Sungurlu’da ev yangını korkuttu
Osmancık'ta yapımı tamamlanan belediyespor sosyal tesisleri hizmete açıldı 30 yataklı sosyal tesis sporun her branşına hizmet verecek
YEREL HABERLER Osmancık'ta yapımı tamamlanan belediyespor sosyal ...
Çorum’da adli yıl açılışı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca; "Hakimlik ve avukatlık mesleğinin son yıllarda ciddi badireler atlattı" Baro başkanı Kenan Yaşar: "Bizler sorumluluk bilinci ile eleştiren, katkı sağlayan; adalet, insan hakları, hukuk devleti ilkelerini gözeten mücadelemize devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Çorum’da adli yıl açılışı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet ...
Silahlı `yüksek sesle müzik dinleme´ kavgası kamerada
YEREL HABERLER Silahlı `yüksek sesle müzik dinleme´ kavgası kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.