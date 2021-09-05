Çorum OSB´de çelik döküm fabrikasında yangın

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Organize Sanayi Bölgesi´ndeki çelik döküm fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi´nde faaliyet gösteren çelik döküm fabrikasının modelhane bölümünde, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alındı. Ekipler alevlerin söndürüldüğü alanda soğutma çalışması yaptı. Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-09-05 15:49:49
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