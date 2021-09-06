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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sungurlu’da ilk ders zili çaldı

İHA

Sungurlu’da ilk ders zili çaldı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde yeni eğitim yılı Fen Lisesi’nde düzenlenen törenle başladı.
Uzun bir aranın ardından yeniden okul sıralarına dönen öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşmanın sevincini yaşadılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda; İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, yeni eğitimöğretim yılının ilçemize eğitim camiamıza hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.
20212022 eğitim öğretim yılı açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Şube Müdürleri Mustafa Kadir Şahinoğlu, Yalçın AKkaya, Şakir Demirel, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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