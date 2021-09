Eşinin boğduğu Aslıhan, annesini arayıp, 'Dayanamıyorum, beni kurtar´ demiş

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)Çorum'da dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat Hatal´ın (32) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Aslıhan Dal'ın yengesi Damla Özyılmaz Dal, Aslıhan'ın cinayetten birkaç gün önce annesini aradığını ve artık dayanamadığını söylediğini anlattı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Hatal ise kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Olay, 3 Ocak'ta Gülabibey Mahallesi´nde meydana geldi. Polat Hatal ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hatal'ın boğazını sıktığı Aslıhan Dal hareketsiz kaldı. Polat Hatal, polisi arayıp Aslıhan Dal'ı boğduğunu söyledi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Aslıhan Dal'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aslıhan Dal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Polat Hatal ise tutuklandı.

Çorum 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Polat Hatal hakkından 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMADA GERGİNLİK ÇIKTI

Sanık Polat Hatal, tutuklu yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Hatal'ın yanı sıra taraf avukatları, Aslıhan Dal'ın yakınları ve Kadın Meclisi üyeleri de katıldı. Duruşma öncesi sanık ile Aslıhan Dal'ın yakınları arasında gerginlik çıktı. Tartışma polisin araya girmesiyle büyümeden sona erdi.

'ÖLDÜĞÜ GÜN BENİMLE HELALLEŞTİ'

Duruşmada tanık olarak ifade veren Aslıhan Dal'ın yengesi Damla Özyılmaz Dal, "Aslıhan, görümcem olur. Polat Hatal, Aslıhan ile imam nikahlı yaşamaktaydı. Aslıhan ile kardeş gibiydik, her şeyini bana anlatır ve benimle dertleşirdi. Aslıhan, hep eşinin baskısı altındaydı. Polat Hatal'ın kendisine uyuşturucu ve alkol içirdiğinden bahsederdi. Hatta bu kişi, çocuklarını gecenin bir yarısı içki aldırmaya gönderirdi. Aslıhan, öldürülmeden birkaç gün önce annesini aradı ve 'anne artık ben dayanamıyorum beni kurtar' demişti. Aslıhan'ı almaya gittiğimizde titriyor ve korkuyor gibiydi. Olayın olduğu gün de Aslıhan'ı eşi iki saatliğine götürmüş, konuşup geri getireceğini söylemişti. Aslıhan, öldüğü gün benimle helalleşerek ayrılmıştı. O gün Polat Hatal, Aslıhan´ı kimseyle de görüştürmedi ve cinayet oldu" diye konuştu.

'TANIKLAR YALAN SÖYLÜYOR'

7 kişinin ifadesinin ardından söz alan Polat Hatal, tanıkların anlattıklarının doğru olmadığını, Aslıhan Dal'ın erkek kardeşi G.D.'nin olayın azmettirici olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, Hatal'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan Aslıhan Dal´ın yakınlarının avukatı Utku Dalgıç, "Sanığın iyi hal indirimi ve haksız tahrik indirimi almadan en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'HEP YALAN SÖYLÜYOR'

Aslıhan Dal'ın annesi Sevgi Dal ise, "Oğlumun azmettirici olduğunu söylüyor, yalan söylüyor. İnsan kardeşini öldürür mü? Tahrik indiriminden yararlanmak için hep yalan söylüyor. Oğlum yıllardır bu kişiyle görüşmüyordu, olayın olduğu gün görüştü. Uyuşturucuyu kendisi kullanıyor, her şeyi kendisi yapıyor ve suçu başkasına atmaya çalışıyor. Bunu herkes biliyor ve ama şu an herkes susuyor" diye konuştu.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Öte yandan dava sürecine müdahil olarak katılan Kadın Meclis üyeleri, Aslıhan Dal ve öldürülen bütün kadınlar için mücadele edeceklerini belirterek davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-09-06 16:23:06



