Tır ve otomobil çarpıştı, facia ucuz atlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Taşköprü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Mert Ersoy yönetimindeki 19 AAC 188 plakalı tır ile Yasin Balkanlıoğlu yönetimindeki 06 TBS 96 plakalı otomobil çarpıştı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.