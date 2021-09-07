Ahırda çıkan yangında 3 hayvan telef oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir evin ahır ve samanlık kısmında çıkan yangında 3 büyük baş hayvan dumandan etkilenerek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kertme Köyü’nde Yılmaz Özkoçak’a ait evin ahır ve samanlık kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Belediye'ye ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ahır ve samanlık kısmı tamamen kül olurken, 3 büyük baş hayvanında yangında dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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