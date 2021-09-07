Çorum’da bir köy karantinaya alındı

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Çorum’un İskilip ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy karantina altına alındı.

İskilip ilçesine bağlı Kayaağzı köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında aktif vaka sayısının fazla olması sebebiyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karara göre köyde ev ziyaretleri de yapılamayacak. Köylülerin ihtiyaçları ise jandarma ve sosyal destek grupları tarafından karşılanacak.

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