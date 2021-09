Maskeler temizlik testinden geçer not aldı Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Büşra Moran: "Vatandaşlarımız, maske kullanımı konusunda tereddüt yaşamasınlar" "Maskenin üç kattan oluşması, yırtılmaya dayanıklı ve yüzde 99 bakteri ile yüzde 95 partikül filtrasyonu sağlaması gerekiyor"

Sağlık Bakanlığının piyasa denetimleri kapsamında piyasadan toplanan ve Hitit Üniversitesi’nde mercek altına alınan 4 farklı firmaya ait maskelerin, temizlik düzeyi bakımından geçer not aldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, maskelerin temizlik düzeyinin denetimi kapsamında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Hitit Üniversitesi’nin işbirliğiyle çalışmalar yapılıyor. Hitit Üniversitesi tarafından, zaman zaman gündeme gelen maskelerin temizlik düzeyiyle ilgili tartışmaları sonlandıracak bilimsel bir çalışmaya imza atıldı.

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTÜAM) bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirilen mikrobiyal temizlik düzeyi testinde, özel bir işlemden geçirilen maskelerdeki gram başına düşen bakteri kolonisine bakıldı. Piyasadan alınan ve testleri tamamlanan 4 firmaya ait maskelerin temizlik düzeyi bakımından geçer not aldığı belirtildi.

Maskelerin temizlik düzeyini belirlemeye yönelik çalışmaları yürüten Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Büşra Moran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gerek şikayet üzerine gerekse denetim amaçlı piyasadan toplanan tıbbi maskeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen uygunluk kriterlerine göre teste tabi tuttuklarını söyledi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ilk etapta gönderdiği maskelerin test sürecinin tamamlandığını bildiren Öğr. Gör. Moran, şunları kaydetti:

“Uluslararası standartlara göre maskenin üç kattan oluşması, biyouyumlu olması, sıvı bariyeri oluşturması, yırtılmaya dayanıklı olması ve yüzde 99 bakteri ile yüzde 95 partikül filtrasyonu sağlaması gerekiyor. Bu standarda göre, şu ana kadar 4 firmaya ait piyasadan toplanarak üniversitemize gönderilen maskelerin mikrobiyal temizlik düzeyi testlerini tamamladık. Test sonuçlarına göre piyasadan toplanan maskeler, temizlik düzeyi bakımından geçer not aldı.”



“Vatandaşlarımız, maske kullanımı konusunda tereddüt yaşamasınlar”

Maskelerin temizlik düzeyiyle ilgili özellikle sosyal medya üzerinden zaman zaman yanlış bilgi yayıldığını dile getiren Moran, "Sağlık Bakanlığının denetimleri kapsamında üniversitemizde test ettiğimiz maskelerle ilgili iddia edildiği gibi temizlik düzeyi bakımından insan sağlığına zarar verecek bir bulguya rastlamadık. Maskelerde gram başına 30 bakteri kolonisinden az üreme olup olmadığına baktık ve incelediğimiz maskelerin tamamının mikrobiyal temizlik düzeyi standardına uygun olduğunu gördük. Vatandaşlarımız, uzmanlarımızın uyarılarını dikkate alarak maske kullanımı konusunda tereddüt yaşamasınlar" ifadelerini kullandı.

Moran, piyasaya sunulan maskelerin temizlik düzeyine ilişkin testlerin düzenli olarak yapıldığını belirterek, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, en son yine temizlik düzeyi testi yapılmak üzere piyasadan toplattığı 10 farklı firmaya ait maskeleri üniversitemize gönderdi. Bu maskelerle ilgili de mikrobiyal temizlik düzeyi testlerini yapacağız” dedi.

