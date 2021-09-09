Vinç ile çarpışan çekicinin sürücüsü öldü; kaza kamerada



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da kavşakta vinç ile çarpışan çekicinin sürücü Ahmet Dilsiz (50) hayatını kaybetti. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Eylül günü akşam saatlerinde Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Bekir Münir Deniz yönetimindeki 19 EY 609 plakalı vinç, Ahmet Dilsiz yönetimindeki 19 KS 822 plakalı çekici kamyonet ile çarpıştı. Kazada, çekicinin kapısı açılıp yere düşen sürücüsü Ahmet Dilsiz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilsiz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bu arada kaza anı, bölgedeki mobese kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-09-09 15:55:49



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