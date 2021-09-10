Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı: 2 yaralı Önce bir araca, sonra ağaca çarpan polis aracı devrildi Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan polis memuru itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Emniyet Müdürü Mehmet Gülser olay yerine gelerek bilgi aldı

Çorum’da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracı kovalayan polis otosu önce bir otomobile ardından ise ağaca çarparak devrildi. Kazanın ardından ekip otosunda bulunan 2 polis yaralanırken, araçta sıkışan bir polis memurunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan 19 A 5432 plakalı trafik ekibi, Hamit Kaplan Caddesi’nden Stat kavşağını seyir halinde Gazi caddesi üzerinden Valilik Kavşağı istikametine seyir halinde olan Onur Gazi G. yönetimindeki 68 FN 108 plakalı otomobilin farlarının yanmadığını görünce dur ihtarında bulundu. Ancak Ancak 'dur' ihtarına uymayan araç, Valilik kavşağına doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri de aracın yakalanması için aracı kovalamaya başladı. Valilik kavşağında kırmızı ışıkta durmayan aracı kovalamaya devam eden polis otosu önce Bahabey Caddesi’nden Gazi Caddesi’ne geçmeye çalışan Özgül Ö. yönetimindeki otomobile ardından ise yol kenarında bulunan ağaca çarparak devrildi.

Kazanın ardından araçta bulunan 2 polis yaralandı. Yaralı polislerden Süleyman T, vatandaşlar tarafından devrilen araçtan çıkarılırken, diğer polis memuru Ahmet K, polis otosunda sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulansların yanı sıra Çorum Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.



Yaralı polis için seferber oldular

Araç içerisinde sıkışan polis memuru Ahmet K.’yı kurtarmak için itfaiye, polis, sağlık görevlileri seferber oldu. Talihsiz polis memuru itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından oto içerisinden çıkarıldı. Sağ bacağının kırıldığı öğrenilen polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Gazi caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan polis otosunun olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde araç trafiğine yeniden açıldı.



Emniyet Müdürü Mehmet Gülser olay yerine geldi

Olayın duyulmasının ardından Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kaza yerine geldi. Kaza hakkında bilgi alan Gülser, polis otosunda sıkışan yaralı polis kurtarılana kadar olay yerinden ayrılmadı. Talihsiz polisin araç içerinden çıkarılmasının ardından Gülser, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçti.

Gazetecilere açıklama yapan Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, “Ekiplerimiz bugün akşam yaptıkları uygulama sırasında kaçan aracı kovalarken Valilik kavşağına geldikleri sırada kaza yaptılar. Arkadaşımızın birisi yaralı. Kaçan araç ve sürücüsü yakalandı” dedi.

Öte yandan kaçan araç sürücüsü, Çorum Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı yakınlarında polis ekipleri tarafından yakalandı. Alkol testi yapılan sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü sağlık muayenesinden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.