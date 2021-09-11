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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teşekkür belgesi

İHA

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teşekkür belgesi

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulusal Anne Bebek Sağlığı Programlarının yürütülmesindeki başarılı çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanlığı'nca teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.
Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde 11 hastaneye teşekkür belgesi verdi. Anne Bebek Sağlığı Hizmet sunumunda önemli bir yeri olan; Bebek Dostu Hastane, Anne Dostu Hastane, Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ünvanlarını alarak Ulusal Anne Bebek Sağlığı Programlarının yürütülmesindeki başarılı çalışmalarıyla bilinen Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi de çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi ile onurlandırılan hastaneler arasında yer aldı.
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başarıyla uyguladığı Ulusal Anne Dostu Hastane kriterleri şöyle: "Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır. Gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrası süreçlerde gerekli danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır. Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmetleri Bakanlık mevzuatları ile belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. Mahremiyet gereksinimleri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.
Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır. Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır. Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır. Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır. Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitimler planlanmalı ve uygulanmalıdır. Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır."
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Bebek Dostu Hastane kriterleri ise şöyle: "Emzirme politikamız tüm sağlık personeli tarafından bilinmektedir. Tüm sağlık personeli anne sütü ve emzirme konusunda eğitilmiş ve gerekli sertifikalar alınmıştır. Hamilelere anne sütü, emzirme ve gebe beslenmesi hakkında eğitim yapılmaktadır. bu program çerçevesinde gebe okulu eğitimi, loğusa eğitimleri düzenli olarak hastanemizde verilmektedir. Doğum sonrası öncelikli hedefimiz bebeklerin annesiyle tensel temasını başlatıp, en fazla yarım saat içerisinde emzirmeye başlanmaktadır. Hatta doğumu yaptıran ekip tarafından epizyo dikimi sırasında bebek anne üzerine yatırılarak anne bebek arası tensel temas sağlanmaktadır. Tıbben gerekli olmadıkça yeni doğanlara anne sütü dışında gıda verilmemektedir. Anne ve bebeğin aynı odada kalması sağlanmaktadır. Bebek her istediğinde emzirme teşvik edilmelidir. Bebeklere emzik ve biberon verilmesi engellenmektedir. Mama numuneleri mama kitapçıkları, posterleri mamayla ilgili promosyonlar hastanemizden uzak tutulmaktadır.
Anneler kadın doğum servisinde loğusa eğitimi alıp taburcu olduktan sonra tekrar hastaneye çocukları için başvurduğunda anne sütüyle ilgili eğitimleri tekrar pekiştirilmelidir. Taburcu olan annelere bebeğini ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi, 6 aydan sonra ek gıdaya başlanması ve iki yaşına kadar anne sütüyle beslenmesi, 6 aydan sonra ek gıdaya başlanması ve iki yaşına kadar anne sütüne devam etmesi teşvik edilmektedir. Kurumun her sahasında Uluslararası Mama Kodu Uygulamaları benimsenmekte ve uygulanmaktadır."
Sağlık Bakanlığı'ndan teşekkür belgesi alan diğer 10 hastane ise şunlar: "T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi."

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