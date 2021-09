Aybüke öğretmenin ismi bu parkta yaşatılacak Çorum’un Osmancık ilçesinde yaptırılan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın parkı açıldı AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya: “Aybüke Öğretmen şehitlerin bayrağı, sancağı oldu” MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk: “Mesele Türkiye’ye ve Türk milletine diz çöktürme meselesidir”

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ve Osmancık Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın parkı düzenlenen törenle açıldı.

Koyun Baba Mahallesinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen parkın 150 metrekaresi çocuk oyun alanı, 50 metrekaresi spor alanı, 250 metrekaresi koşu yolu ve 500 metrekaresi diğer sosyal donatılardan oluşuyor. Parkta ayrıca terör örgütü tarafından bugüne kadar şehit edilen 168 öğretmenin de adlarının bulunduğu bir anıt yer alıyor.

Törende bir konuşma yapan İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yılmaz, güvenlik güçlerinden sonra en çok şehit veren meslek grubunun öğretmenler olduğunu söyledi.

İLKSAN’ın yetkili kurullarında alınan karar doğrultusunda 11 Eylül Şehit Öğretmenler günü olarak belirlenmiş ve bu kapsamda şehit eğitim çalışanlarını anıldığını dile getiren Yılmaz, “Şehit öğretmenlerimizin amacı neydi, bir defter bir kalemle görev yaptıkları bölgelerde insanlara aydınlık yolu göstermek, ülkesini sevdirmek ve geleceğe hazırlamaktı. Amaçları buydu. Ellerinde ne bir silah ne bir bomba vardı. Onların amacı aydınlık Türkiye'yi oluşturmaktı. Türkiye’yi sevdirmekti. Ama maalesef bölücü terör örgütü tarafından 168 eğitimcimiz şehit edildi. Türk milleti olarak düşmanları gözü üzerinde olan bir vatan üzerinde yaşıyoruz. Ama Türk milleti dik durduğu sürece bu hainlere fırsat verilmeyecektir. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

Vefanın sadece insani bir erdem olmadığını, kurumlarında vefalı olması gerektiğine dikkat çeken Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylani ise, “Şehitlerimizi unutmayacağız. Şehit ailelerini unutmayacağız. Bütün şehit aileleri önünde saygıyla hürmetle eğiliyorum. Şehit aileleri en kıymetli varlıklarını, canlarını bu vatana feda edebildikleri için biz bugün burada huzur içerisinde yaşıyoruz. Şehitlerimizi unutmayacağız. Vefalı olacağız. Nasıl unutalım ki? Unutursak insanlığımızdan oluruz. Bölücü terör örgütü neden öğretmenlerimize saldırdı 168 öğretmenimizi neden şehit etti. Çünkü biliyor ki bölücülüğün ihanetin kökü eğitimle kuruyacak. Onun için öğretmenlerimize saldırdı. Ama boşa hevesleniyorlar. Herkes emin olsun ki öğretmenlerimiz ateş parçası. Görevinin başında. Onlara yardımcı olalım. Aybüke öğretmen artık bayrak oldu. Şehit öğretmenlerin sembolü oldu” diye konuştu.

Şenay Aybüke öğretmenin idealist bir öğretmen olduğunu vurgulayan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ise, "Hayatının baharında göreve başlayan Aybüke öğretmenin bu ülkenin çocuklarına bir şey öğretmek için yola çıktı. Ancak bu hevesi, ideali hainler tarafından engellendi. Bu millet tüm şehitlerimize minnettardır. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin adı sonsuza denk yaşayacak” şeklinde konuştu.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin şehitlerin bayrağı, sancağı olduğunu dile getiren AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya da, şunları kaydetti:

“Şenay Aybüke öğretmenimiz şehitlerimizin bayrağı oldu, sancağı oldu. Türkiye’nin her yerinde dünyada kendini Türk hisseden bu milletten hisseden herkesin onu andığını görüyor ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Yine bölünmesin diye devlet baki kalsın diye millet 1071’den beri Anadolu’nun yurt olması için şehit ve gazi olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu milletin bayrağı inmesin, ezanı dinmesin diye bu milletin şehit olacağını düşmanlarımız içeri de ve dışarıda biliyor. Bizde hükümet olarak cumhurbaşkanımızın liderliğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin verdiği destekle terörle mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Şehitlerimizin hepsinin intikamını alacağız. Gerek PKK, gerek DEAŞ, gerek FETÖ Türk milletini karşılarına aldıklarında sonucunun ölüm olduğunu her daim bilecekler, devletin gücünü enselerinde hissedecekler.”

MHP Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk de, Türkiye’ye yönelik saldırılan temelinde Türkiye’ye ve Türk milletine diz çöktürme gayesinin yattığını söyledi.

Türkiye’nin 3 tarafı denizlerle 4 tarafı hainlerle çevrili jeopolitik bir ülke konumunda olduğuna vurgu yapan milletvekili Halil Öztürk, “Türkiye ne zaman başını havaya kaldırdı, yükselmeye, büyümeye başladı hain üst aklın organize ettiği içerideki hain odaklarında işbirliği içerisinde terör yuvaları bazen PKK olarak, bazen FETÖ olarak Türk milletinin iradesini ortadan kaldırmaya, Türk milletinin iradesini püskürtmeye devam ediyorlar. Düşman düşmanlığını yapmaktan hiç vazgeçmiyor. Ancak Türk milleti en son 15 Temmuz hain darbe girişimi göstermiştir ki Türk devleti ne zaman tehdit ve tehlike yaşadı o zaman bir ve beraber olarak devletini korumak ve kurtarmak için nasıl ki İstiklal Savaşı’nda vermiş olduğumuz mücadeleyi unutmadık bundan sonraki süreçte de bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

15 Temmuz’dan sonra kurulan Cumhur ittifakıyla bu kararlığı her aşama da her platformda her zaman birlik içerisinde göstermeye devam ettiklerini anlatan Öztürk, “Amaç cumhur ittifakının dağılması değil, amaç cumhurbaşkanımıza diz çöktürmek değil, amaç genel başkanımıza diz çöktürmek değil asıl amaç Amerika’nın ve bazı Avrupa ülkelerinin Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslarda kendi arzu ettikleri politikayı hayata geçirme mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı liderimiz Devlet Bahçeli’nin Ankara merkezli siyaseti temel alıp bütün dünyaya meydan okuyarak devletin varlığını, birliğini, huzurunu koruma gayeleri devam ettikçe ülkemize de saldırılar devam edecek. Mesele Türk devletine ve Türk milletine diz çöktürme meselesi. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Cumhur ittifakına destek vermenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Şenay öğretmeninin Türkiye’de ve dünyada bilinen bir öğretmen olduğunu belirten Milletvekili Öztürk, Şenay öğretmenin Türk milletinin kalbinde varlığını koruyacak ve her zaman dualarla anılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Şehit öğretmenler anıtı ve şehit öğretmenlerin künyelerinin de yer aldığı resim sergisi açıldı.

