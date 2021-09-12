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5 saatte 400 TL toplayan dilenci, bu kez zabıtaları görünce kaçtı

DHA

5 saatte 400 TL toplayan dilenci, bu kez zabıtaları görünce kaçtı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM´da zabıtanın dilencilere yönelik uygulamasında, 5 saatte 400 TL topladığı tespit edilen ve engelli maaşı da aldığı belirlenen H.K.'ye cezai işlem uygulandı.
İşlemlerinin ardından yine dilenen H.K., zabıtayı görünce koşarak kaçtı.
Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, kentte dilencilere yönelik uygulama yaptı. Sokakta dilenirken yakalanan H.K., zabıta müdürlüğüne götürüldü. H.K.´nin üzerinde 400 TL ele geçirildi. Bu parayı 5 saatte topladığı belirlenen H.K.´nin aynı zamanda engelli maaşı aldığı da ortaya çıktı.
ÇIKAR ÇIKMAZ YİNE DİLENDİ
Öte yandan H.K., hakkındaki cezai işlem uygulanmasının ardından geldiği Gazi Caddesi'nde yine dilenmeyi sürdürdü. Zabıta ekiplerinin geldiğini fark eden H.K., koşarak bölgeden uzaklaştı. H.K´nin 5 gün önce yine dilenirken yakalandığı, üzerinden de bin TL ile kağıt ve bozuk paraların çıktığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-09-12 16:47:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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