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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum’da Ahilik Haftası kutlamaları

İHA

Çorum’da Ahilik Haftası kutlamaları

Ahilik Haftası, Çorum’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında Kadeş Meydanı’ndan Hürriyet meydanına kadar kortej yürüyüşü yapıldı.
Burada bir konuşma yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ahilik kültürünün köklerinin 800 yıllık bir geçmişe dayandığını söyledi. Bugün faaliyetlerini sürdüren oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların Ahilik kültürünün devamı olduğunu dile getiren Recep Gür, bu kültürün ortaya koyduğu prensiplerin sadece mesleki teşekküller değil toplumun her kesimine hitap ettiğini belirtti.
Ticaret il Müdürü Fikret yıldırım ise, Ahilik kültürünün toplumda yaşayan, fertleri birbirine yakınlaştıran, bireyler arasında birbirine yakınlaşmayı sağlayan, kardeşliği, birlik ve beraberlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat felsefesi ve yaşam tarzı olduğunun altını çizdi.
Birlik ve beraberlik, kardeşlik gibi önemli değerleri içerisinde barındıran meslek etiğinin ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan Ahilik kavramının dünyada eşi ve benzerinin bulunmadığını, Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikim olduğunu anlatan Yıldırım, “Ahilik sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yapısıyla da devletin temel özelliklerini belirlemiştir” dedi.
Program mehter ve halk oyunları gösterileri, şed kuşanma töreni, ödül töreninin ardından sona erdi.
Programa AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, oda başkanları, kurum müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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