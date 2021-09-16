AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "Ekonomik verilerdeki başarı en kısa zamanda vatandaşa yansıyacak" "Korona virüs salgınından da güçlenerek çıkacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı bütün badirelerden güçlenerek çıktığını belirterek, “Korona virüs salgınından da güçlenerek çıkacağız. Büyüme rakamları onu gösteriyor. Ekonomik veriler anlamındaki başarı inşallah en kısa zamanda vatandaşımıza da yansıyacak” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, parti çalışmaları kapsamında Çorum’a geldi. AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Karaaslan, partililerle bir araya geldi. Son dönemde Türkiye’de muhalefet tarafından yalan, iftira, gerçek olmayan bir zemine oturtulmuş ve algı üzerinden yapılan bir siyaset yapıldığını dile getiren Karaaslan, “Öyle değil mi? Üniversite sınavlarından 24 saat önce 'Katarlı öğrenciler tıp fakültesine sınavsız girecek' paylaşımları yapıldı. '1,5 milyon Afgan mülteci ülkemizde' diye bir takım videolar yayınlandı. Biz hakikatin temsilcileriyiz. Bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. AK Parti siyasetinin bir parçası olsun ya da olmasın, AK Parti’de siyaset yapalım ya da yapmayalım bırakın siyaset yapmayı bize oy versin ya da vermesin insanlara kendimizi, siyasetimizi, partimizi anlatmakla hükümlüyüz. Bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Bu ülkeyi gelecekte daha güçlü kılma, büyük Türkiye idealini hep birlikte paylaşmalıyız. Dolayısıyla siyaseti de bu zeminde yapmalıyız” dedi.



"Şu anda mücadele ettiğimiz şey eleştiri zemininden çok uzakta"

Teşkilatların varlık sebebinin sadece seçim zamanlarında meydanda olmak ve vatandaşlardan oy talep etmek olmadığını dile getiren Karaaslan, “Teşkilatımızın varlık sebebi seçim olur olmaz sahada olup, vatandaşımızın derdiyle dertlenip, vatandaşımızın gönlüne dokunacak. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızdan öğrendiğimiz siyaset tarzı her zaman budur. Gerçekler üzerinden, eksik ve hata varsa bunları düzeltmek için karşı tarafından yapıcı eleştirilerine her zaman açığız. Ancak şu anda mücadele ettiğimiz şey eleştiri zemininden çok uzakta, hiç akla ve hayale gelmedik bir takım algı operasyonları üzerinden bir mücadele veriyoruz. Sadece sosyal medya üzerinden bir şeyler yazmak değil, aynı zamanda birebir vatandaşımıza bunları anlatma noktasında hepimiz düne göre bugün çok çok dinamik olmalıyız. Yapacağımız çok iş var” ifadelerini kullandı.

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