Cami cemaatine Ahilik pilavı ikram edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami cemaatine Ahilik pilavı ikram edildi

İHA

Cami cemaatine Ahilik pilavı ikram edildi

Çorum'da, 34. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Cuma namazı çıkışı cami cemaatine Ahilik pilavı ikram edildi.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cuma Namazı öncesi Ulu Cami’de şehitlerimiz ve ahirete intikal etmiş Ahi teşkilatı mensupları için Mevlidi Şerif okutuldu.
Cuma namazının ardından kent merkezindeki 6 camide cemaate Ahilik pilavı ikram edildi. Ulu Cami, Huzur Cami, Esnaf Evleri Cami, Sanayi Sitesi Cami, Hıdırlık Cami ve Abdibey Camileri önünde kurulan dev kazanlarla hazırlanan Ahilik Pilavı, Esnaf Odası Başkanları tarafından cemaate dağıtıldı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun da, Sanayi Sitesi Cami önünde vatandaşlara pilav ikramında bulundu.
ÇESOB Başkanı Recep Gür, burada yaptığı açıklamada, Birlikleri tarafından hazırlanan yaklaşık 12 bin kişilik Ahilik pilavının her yıl geleneksel olarak cami cemaatine dağıtıldığını söyledi.
Ahilik pilavının şet kuşatma merasiminin bir parçası olduğunu dile getiren Gür, “Ahinin gönlü bol, sofrası açık olması lazım. Ahiliğin bu özelliğine dikkati çekmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Ahilik Haftası'nın son gününde cemaate Ahilik pilavı ikram ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza bol kazançlı, bereketli bir yıl diliyorum. Allah tekrarına kavuştursun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahilik Haftası’nda sürücülere leblebi ikramı
YEREL HABERLER Ahilik Haftası’nda sürücülere leblebi ikramı
Adnan Menderes ve yol arkadaşları Çorum’da anıldı
YEREL HABERLER Adnan Menderes ve yol arkadaşları Çorum’da anıldı
Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sungurlu'da ilköğretim haftası kutlamaları
YEREL HABERLER Sungurlu'da ilköğretim haftası kutlamaları
52 yaşındaki 3 çocuk annesi üniversiteyi birincilikle bitirdi 30 yıl sonra hayalini gerçekleştiren Sema Büyükyabat’ın hedefi yüksek lisans yapmak
YEREL HABERLER 52 yaşındaki 3 çocuk annesi üniversiteyi birincilikle ...
Çorum'da bir okulda karantina kararı İki sınıftaki 4 öğrenci Covid-19'a yakalandı, arkadaşları karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çorum'da bir okulda karantina kararı İki sınıftaki 4 ...
Çorum polisi'nden sentetik ecza operasyonu Düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda sentetik ecza maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorum polisi'nden sentetik ecza operasyonu Düzenlenen ...
Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
Sıklık tabiat parkına ala geyik salındı
YEREL HABERLER Sıklık tabiat parkına ala geyik salındı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "Ekonomik verilerdeki başarı en kısa zamanda vatandaşa yansıyacak" "Korona virüs salgınından da güçlenerek çıkacağız"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "Ekonomik ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: “2014 yılından bugüne kadar ülkemizde 24.2 milyon ton atık geri dönüştürüldü" "Ekonomiye 30 milyar liralık katkısı sağlandı" “Atıklardan geri dönüşüm oranımız ilk başladığımızda yüzde 13’tü bugün 22’lere çıktı, 2034 yılında bu hedefimizi yüzde 60 geri dönüşümle birlikte taçlandırmayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: “2014 ...
Osmancık’ta 3 okulda karantina kararı
YEREL HABERLER Osmancık’ta 3 okulda karantina kararı
Çorum’da Ahilik Haftası kutlamaları
YEREL HABERLER Çorum’da Ahilik Haftası kutlamaları
Çorum'da asbestli içme suyu şebekesi polietilen ile yenileniyor
YEREL HABERLER Çorum'da asbestli içme suyu şebekesi polietilen ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.