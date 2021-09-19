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AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu, STK'larla buluştu AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; "Sivil Toplum Kuruluşları'mız güçlü Türkiye’nin en büyük teminatı ve zenginliğidir" "İDP yeniden büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasındaki gizli kahramanlarımızdır"

İHA

AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu, STK'larla buluştu AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; "Sivil Toplum Kuruluşları'mız güçlü Türkiye’nin en büyük teminatı ve zenginliğidir" "İDP yeniden büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasındaki gizli kahramanlarımızdır"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Sivil Toplum Kuruluşları'mız güçlü Türkiye’nin en büyük teminatı ve zenginliğidir" dedi.
TBMM'nin tatile girmesinin ardından seçim bölgesinde parti çalışmalarını aralıksız sürdüren milletvekili Erol Kavuncu, Çorum İnsani Değerler Platformu Temsilciliğimizin organizesinde Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Yerel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren 60 sivil toplum kuruluşunun il temsilcisinin katıldığı toplantıda Kavuncu, Çorum, ülke ve dünya gündemi ile değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin 2023 hedefleri, 2053, 2071 vizyonu ve eğitim, kültür, gençlik konularında yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında sunum yapan Kavuncu, program sonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi.
"Yaşadığımız çağda karşılığını ve neticeyi sadece Hak'tan bekleyerek yapılan çalışmalar adeta altın değerindedir" diyen Kavuncu, "Bu yönüyle birer iyilik hareketi olarak kurulmuş tüm sivil toplum kuruluşlarımız güçlü Türkiye’nin en büyük teminatı ve zenginliğidir. Sosyal sorumluluk çerçevesinde erdemli bir toplum inşa etmek için tamamen gönüllülük esasıyla bir araya gelen ve bunu kendine görev addederek adanmışlık ruhuyla çalışan genelde tüm stk’lar özelde İDP yeniden büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasındaki gizli kahramanlarımızdır.
Günlük yaşantımızda, siyasette, ticarette şahit olduğumuz hadiseler insanı insan yapan en önemli hasletin iyilik, ihsan ve yardım olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Günümüztoplumunda ahlaki değerlerin yeniden kuşanılmasının da vazgeçilemez ve ertelenemez bir zorunluluk olduğu aşikardır. Bu nedenle insani değerlerin yeniden kazanılması erdemli bir toplum inşası için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor, devam edecektir. Bütün bu çalışmalarımız hak, hukuk, adalet temelinde insanca yaşanabilir bir dünya hedeflerimize ulaşıncaya dek sürecektir" ifadelerini kullandı.
Köklü bir vakıf medeniyetinin mirasçıları olduğumuzu vurgulayan Kavuncu, "Vakfın özünde bulunan yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla tüm insanlığın mutluluğunu amaçlayan hatta hayvanları ve doğayı da içine alan engin bir anlayışla hizmet etme gayretindeyiz. Bizler bir ve beraber olduğumuz sürece insanımız, ülkemiz ve hatta dünya için fayda sağlayacak, büyük, başarılı çalışmalara hep birlikte imza atabiliriz.
Aynı ulvi gayeye hizmet için kenetlenerek, aynı hedefe yürüyen sivil toplum kuruluşu temsilcisi paydaşlarımızla hep birlikte omuz omuza bölgesinin parlayan yıldızı Çorum ve güçlü Türkiye için hedeflerimize yürüyoruz. Aziz milletimize hizmet yolunda, daha gidilecek çok yolumuz yapılacak çok işimiz vardır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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