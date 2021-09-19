Freni boşalan kamyon parka girdi, olası faciayı yaralanan sürücü engelledi (2)

KAZA ANI KAMERADA
Çorum'da freni boşalınca parkta istinat duvarını yıkıp, ağaçları devirerek duran hafriyat yüklü kamyonun sürücüsünün yaralandığı kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, rampada hızla ilerleyen kamyonun, parkı çevreleyen taş istinat duvarına çarptığı, ardından da çevreyi yoğun toz bulutunun kapladığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum ÇORUM, (DHA)-
2021-09-19 19:01:17
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