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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sungurlu'da çeltik hasadı başladı

İHA

Sungurlu'da çeltik hasadı başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde çeltik ekilen tek köy olan Kula Köyü’nde ilk çeltik mahsulü hasat edildi.
İlçeye bağlı Kula Köyü, Paşa Çiftliği mezrasında toplamda 550 dönüm arazinin üzerinde ki araziye çeltik eken Fatih Altuntaş isimli çiftçi, ilk çeltik hasadını yaptı.
Hasadın geçen seneye oranla aynı olduğunu belirten Fatih Altuntaş, bugün itibariyle sezonun ilk hasadını almaya başladığını, kendi biçerdöveri ile ilk olarak 60 dekar araziyi biçeceğini söyledi.

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