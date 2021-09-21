ÇESOB Başkanı Gür'e övgü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu üyesi Özcan Saraçoğlu ve Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Necdet Heppekcan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (ÇESOB) ziyaret etti. Ziyarette Saraçoğlu ve Heppekcan, Başkan Gür’den övgüyle söz etti.



ÇESOB’un faaliyetlerini ulusal basın aracılığıyla yakından takip etme fırsatı bulduklarını vurgulayan Özsaraçoğlu ve Heppekcan, Çorumlu esnaf ve sanatkarların dertleriyle dertlenen bir Birlik Başkanına sahip oldukları için şanslı olduklarını kaydetti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Recep Gür ise, ÇESOB olarak tüm TESK yöneticileri ve Federasyon Başkanlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.



Çorumlu esnaf ve sanatkarların sorunlarını gerek Federasyon gerekse Konfederasyon nezdinde çözmeye çalıştıklarını anlatan Recep Gür, gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Özcan Saraçoğlu ve Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Necdet Heppekcan aracılığıyla tüm Konfederasyon ve Federasyon yöneticilerine teşekkür ederek, kendilerine günün anısına plaket sundu.



Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Necdet Heppekcan, beraberinde önceki dönem Federasyon Başkanı Özcan Saraçoğlu ile birlikte Federasyonlarına bağlı Çilingirciler ve Tenekeciler Odası Başkanı Halil Taşkaldıran, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek ile Sungurlu Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu’nu da ziyaret ederek, oda başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.