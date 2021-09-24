Sungurlu'da okul kantinleri denetlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumları bünyesindeki kantinlerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ile ilgili yeterlilik denetimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.