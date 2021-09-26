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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy evrensel boyutlarıyla ele alınacak

İHA

İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy evrensel boyutlarıyla ele alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) aldığı kararla 2021 yılı “İstiklâl Marşı Yılı” olarak ilan edildi.
Bu kapsamda TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un himaye ve destekleriyle 6. INCSOS “100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” kongresi yarın başlıyor. AYBU Etlik Yerleşkesi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilecek kongrenin kapanışı ise 30 Eylül’de TBMM Konferans Salonunda yapılacak.
TBMM, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Tarihdaş Milletler Derneği organizasyonuyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, TİKA ve Türk Tarih Kurumu destekleriyle icra edilecek kongrenin oturumları Tarihdaş Milletler Derneği youtube kanallarından canlı olarak verilecektir. Ayrıca, kongrenin kapanış oturumu TBMM’nin resmi web sitesi ve youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır. Oturumlarda aynı anda üç dilde (Türkçe, Arapça ve İngilizce) simültane tercümeler yapılacak.
93 bilim insanının davet edildiği kongrede 61 adet bildiri kabul edilirken, kongre 28 ülkeden toplam 63 katılımcı ile yapılacaktır. Kongreye Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Çad, Fas, Filistin, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Sudan, Tataristan, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve Ürdün'den bilim insanları katılacak.
Kongre programı ve özet bildirileri www.incsos.org adresinde yayınlanırken, bildiriler kitabı ve prestij kitabı hazırlıkları da tamamlanmak üzere. Kongrede üç dalda akademik ödüller verilecektir. Buna göre yılın bilime katkı, yılın araştırmacısı ve yılın genç araştırmacısı ödülleri olmak üzere çalışmalarıyla temayüz etmiş akademisyenler kurulca ödüllendirilecek.

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