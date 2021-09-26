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Öğrenciler “Benim Hikayem Projesi” ile yeteneklerini keşfediyor

İHA

Öğrenciler “Benim Hikayem Projesi” ile yeteneklerini keşfediyor

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ve desteğiyle yürütülen “Benim Hikayem Projesi”, çocukları kamera ve senaryoyla buluşturmaya devam ediyor.
Proje kapsamında Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve dernek üyesi yönetmen Sinan Demirkaya, Misakı Milli Okulu’nu ziyaret etti. Kovid19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulan sınıfta, Polatel ve Demirkaya'dan kameranın teknik özellikleriyle ilgili teorik bilgiler alan çocuklar, daha sonra okul bahçesinde oluşturulan alanda kendi kullandıkları kamera ve diğer ekipmanlarla çekim gerçekleştiriyor.
Dernek başkanı Aytekin Polatel, öğrencilere kamera kullanımı, kurgu ve senaryo yazımı konularında eğitim verdiklerini söyledi. Muğla, İzmir, Aydın, Osmaniye, Gaziantep, Elazığ, Ordu, Zonguldak, Çorum ve Sakarya olmak üzere 10 il belirlediklerini anlatan Polatel, bu yıl toplamda 7 bin 500 çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
Çocuklara ilk aşamada sınıf ortamında Kovid19 kurallarına uyarak teoride bilgiler anlattıklarına değinen Polatel, çocuklara teknik olarak bilgi verdikten sonra okul bahçesine set kurduklarını dile getirdi. Çocukların her birinin kameraman, reflektör, makyöz, kameraman asistanı, yönetmen asistanı ve yönetmen gibi çeşitli görevler aldıklarını aktaran Polatel, onlara değişik ortamda farklı bir gün yaşattıklarını bildirdi.
Öğrencilerin oyun oynayarak her gün izledikleri görüntülerin nasıl çekildiğini gördüğünü belirten Polatel, şöyle konuştu: "Çocuklara bu mesleği uygulamalı olarak anlatmaya çalışıyoruz. Ortaya güzel bir klip çalışması çıkacak. Bu klip çocukların sesinden ve çocukların kamerasından çıkan görüntüden oluşacak. Eğitimlerdeki amacımız çocuklara farklı bakış açıları kazandırmak. Bu farklı bakış açılarıyla vizyonlarını açarak, bundan sonraki hayatlarında meslek seçimlerini belirlemelerini sağlamak istiyoruz. Bu eğitimler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle bundan sonraki yıllarda da yürütülmeye devam edecek. Projemiz bir ay sürecek. Yaklaşık 12 bin kilometreye yakın yol planlanıyor. Muğla'dan başladığımız turumuza sırasıyla diğer illerimizle devam edeceğiz."

"Kamerayı omzuma aldığımda oldukça heyecanlandım"
Çalışmada yer alan 4. sınıf öğrencisi Muhammed Enes Karaca, kamerayla ilgili merak ettiklerini görme ve öğrenme şansı yakaladığını söyledi. Kendisine fırsat veren yetkililere teşekkür eden Muhammed, "Kameranın zoom tekniğini çok merak ediyordum bunu öğrendim. Benim için çok faydalı oldu. Çok güzel bir meslek olduğunu düşünüyorum. İleride kendim de bu mesleği yapmayı düşünürüm" diye konuştu.
Öğrencilerden Hamza Topçu da kameranın teknik özelliklerini öğrenip kullandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "İlk defa böyle büyük bir kamera görüyorum. Omzuma aldım çekim yaptım. Kamerayı omzuma aldığımda oldukça heyecanlandım. Bizi vizörün renkli dünyasıyla tanıştıran kameraman ağabeylerime teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Öğrencilerden Beyza Çerkeş ise kamerayı omzuna aldığında ağırlığını unuttuğunu, çünkü vizörden bakmanın keyfinin daha güzel olduğunu aktardı.

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