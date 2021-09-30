Jandarma’dan kablo hırsızlarına suçüstü

Çorum’un Bayat ilçesinde kablo hırsızlarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 20 Eyül’de ilçeye bağlı Çukuröz köyünde kablo hırsızlığı meydana geldi. Bunun üzerine Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucu 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kilo kablo muhafaza folyosu, 30 metre uzunluğunda çelik tel, çeşitli uzunluklarda kesilmiş 25 metre kablo dış muhafazası ile 1 metre uzunluğunda bakır tel ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, “Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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