İtfaiyecilere pastalı kutlama

Belediyeİş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, İtfaiye Haftası nedeniyle Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Beraberinde İlçe Başkanı Dursun Kanmış ile birlikte Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne giden Belediyeİş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, itfaiyecilerin haftasını pasta keserek kutladı.
Mehmet Şen, "Zor şartlarda 7 gün 24 saat esasına göre büyük ve önemli bir vazifeyi yerine getiren, canları pahasına insanları kurtarmak için mücadele eden başta Belediye personelimiz olmak üzere, tüm itfaiyeci kardeşlerimin 25 Eylül1 Ekim İtfaiyeciler gününü kutluyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.