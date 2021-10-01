Yangın ihbarına giden itfaiyecilere polisten sürpriz

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı.
Karakol binası karşısında yangın ihbarı veren polis ekipleri, olay yerine gelen itfaiyecileri pastayla karşılayarak sürpriz yaptı.
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası nedeniyle görevleri gereği sık sık dirsek temasında oldukları itfaiyecilere sürpriz hazırladı.
110’u arayan polis ekipleri Karakol binası karşısında bulunan apartmanda yangın olduğu İhbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerini pastayla karşıladı.
İtfaiye Haftasını kutlayan polisler, günün anısına itfaiye ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.