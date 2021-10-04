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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesi’nden 4 Ekim hayvanları koruma günü etkinliği

İHA

Çorum Belediyesi’nden 4 Ekim hayvanları koruma günü etkinliği

Çorum Belediyesi’nce 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen programda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, öğrencilerle birlikte hayvan barınağını gezerek, burada bulunan hayvanları elleriyle besledi.
Türk İslam medeniyetinin şefkat medeniyeti olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Eğer müslümansak, Allah’a inanıyorsak yapacağımız şey bellidir. Allah’a kulluk etmek, mahlukata şefkat göstermeliyiz. Medeniyetimizi, Türk İslam medeniyetini tarif edenler bizim medeniyetimiz için şefkat medeniyeti demişlerdir. Çünkü biz özümüzü o değerlerden alıyoruz. Bizi yeryüzünde en güzel tarif eden kelime şefkattir. Onun neticesi bugünde görüyoruz.” dedi.
Belediye olarak birçok işte örnek çalışmalar yaptıkları gibi hayvanların korunması ile ilgilide güzel işlere imza attıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Hayvanlarla ilgili yaptığımız çalışmaları sadece 5393 sayılı kanundan dolayı yapmıyoruz. Bu bizim sadece kanuni olarak yasal görevimiz olmaktan çok insani olarak görevimiz. Hayvan Hastanesi’nin projesini hazırladık. Veteriner İşlerimizde daha dar kapsamlı, dar imkanlarla verdiğimiz işleri artık bir hayvan hastanesine dönüştürmenin vakti geldi. Proje aşaması bitmek üzere. Meclisten geçti. Çok daha büyük ve verimli bir çalışmayı onlar için yapacağız” ifadelerini kullandı.
Programa Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan, Hayvanları Koruma Derneği İl Temsilcisi Nil Şeyda Şahingöz ve öğrenciler katıldı.

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