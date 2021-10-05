Çorum 2'nci doz aşılamada yüzde 75'i aştı, mavi kategoriye girdi



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM, iki doz koronavirüs aşılama oranında yüzde 75'i aşarak 'mavi' kategoriye girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında yaptığı duyuruya göre, Çorum ve Tekirdağ'ın da eklenmesiyle Türkiye'de iki doz Covid-19 aşılamasında mavi kategorideki il sayısı 22'ye yükseldi. Koca'nın açıklaması Çorum'da memnuniyetle karşılandı.

Çocuklarının hastanede çalıştığını söyleyen Ahmet Güler "Yoğun bakımda yatanlar 'Keşke aşılarımızı olsaydık' diye bağırıyorlar. Ben herkesin aşı olmalarını istiyorum, bu konuyla alakalı 'bana ne' demesinler. Benden ona, ondan ona derken konu bu hale geliyor. 'Keşke' demeden aşılarını olsunlar" dedi.

Aşılarını eksiksiz olarak olduğunu belirten Yüksel Al ise, "Herkesin aşı olmasını istiyorum, kimsenin başkasına zarar vermesini istemiyorum. Bu aşı karşıtlarının amacı nedir ben hiç anlamıyorum. Herkes aşısını oluyor da onlar neden olmuyor? Bu kişiler başkasının sağlığı ile neden oynuyorlar? Böyle insanları başta alışveriş yerleri dahil hiçbir yere almayacaklar, bu kişiler benim sağlığım ile oynayamazlar. Aşı olanlar insan değil mi?" ifadelerini kullandı.

'ÇAĞIRSINLAR BİR DAHA AŞI OLURUM'

Vaka sayılarındaki artışın çok belirgin olduğunu belirten Bayram Gün, "Ben bugüne kadar üç aşı oldum, çağırsınlar bir daha aşı olurum. Pek çoğu aşı olmamak için direniyorlar. Gelmişler 60-70 yaşına, aşı olmak istemeyenler var. Aşılarını olsunlar. Bakın hastaneler dolup taşıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-10-05 15:30:22



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