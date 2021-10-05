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4 bin kilometreden geldi elektrik akımına kapıldı hayatını kaybetti Finlandiya’dan göç yolu ile Türkiye’ye gelen balık kartalı Çorum’da ölü bulundu

İHA

Finlandiya'dan göç yolu ile Türkiye'ye gelen balık kartalı Çorum'un Sungurlu ilçesinde ölü bulundu. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen balık kartalının tahniti yapılacak.

4 bin kilometreden geldi elektrik akımına kapıldı hayatını kaybetti Finlandiya’dan göç yolu ile Türkiye’ye gelen balık kartalı Çorum’da ölü bulundu

Finlandiya’dan göç yolu ile Türkiye’ye gelen balık kartalı Çorum’un Sungurlu ilçesinde ölü bulundu. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen balık kartalının tahniti yapılacak.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çiftlik köyünde nesli tehlike altındaki balık kartalı ölü olarak bulundu. Köylüler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü’ne getirilen markalanmış olarak tespit edilen balık kartalının Finlandiya'dan Türkiye'ye göç yolu ile geldiği ve Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Ayağında künyesi olan yırtıcı kuşun Türkiye'ye 4 bin kilometre uzaklıktaki Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den geldiği anlaşılırken, balık kartalının tahnitinin yapılacağı öğrenildi.
İri ve uzun kanatlı olan balık kartalı, suya dalabilen tek yırtıcı kuş özelliğine sahiptir. Çok iyi bir balık avcısı olarak bilinen ve yıllarca bilim adamları tarafından ayak yapısı merak edilen balık kartalı, bazen asılı kalarak, bazen süzülerek avlanır. Genellikle tamamen suyun içine girer. Yaklaşık 1 metre derine dalabilen balık kartalı hemen hemen sadece balıkla beslenir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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