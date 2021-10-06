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Komşusunu odunla öldüren Zeynep: Odunu sağa sola savurup korkutmak istedim

DHA

Komşusunu odunla öldüren Zeynep: Odunu sağa sola savurup korkutmak istedim


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde istiflenen odun yığınları nedeniyle çıkan kavgada Ahmet Topçu'yu (83) odunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Zeynep Kaynar´ın (43) yargılanmasına devam edildi. Kaynar mahkemedeki savunmasında, "Odunu sağa sola savurup korkutmak istedim. Kafasına vurmak gibi bir düşüncem yoktu. Kasten öldürmedim. Yüce adalete sığınıyorum, keşke olmasaydı, pişmanım" dedi.
Olay, 26 Aralık 2020´de Mecitözü ilçesine bağlı Sırçalı köyünde meydana geldi. Ahmet Topçu, komşusu Zeynep Kaynar´dan köy yolunun kenarında istiflediği odunları kaldırmasını istedi. Ancak Zeynep Kaynar, odunları kaldırmadı. Bunun üzerine Ahmet Topçu, iddiaya göre odunları alıp, sağa sola atınca taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zeynep Kaynar, eline geçirdiği odunla Ahmet Topçu´ya vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan, kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ahmet Topçu yaşamını yitirdi. Olayın ardından Zeynep Kaynar, eşi Hüseyin Kaynar (43) ve kızı Tuğçe B. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Zeynep Kaynar tutuklandı, eşi ve kızı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
`KASTEN ÖLDÜRMEDİM´
Şüpheliler hakkında Çorum 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. 'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Zeynep Kaynar ile tutuksuz sanıklar, bugün 3´üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Kaynar çifti ile kızı Tuğçe, ölen Topçu´nun ailesi ile taraf avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Zeynep Kaynar, "Ahmet Topçu, evimizin az ilerisinde köy yolu üzerinde istif halinde olan odunlarımızı etrafa dağıtıyordu. Yanına gidip, neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda, `seni ilgilendirmez´ diyerek küfürler savurmaya başladı. Birden bana saldırdı ve sağa sola çekiştirmeye başladı, o sırada kızım geldi ve kızıma da saldırdı. Kızımın gırtlağından tutup havaya kaldırdı ve sağa sola çarpmaya başladı. Hem benim hem de kızımın elbiselerini yırttı. Ben de kızımı onun elinden kurtarmak için yerden aldığım odunu sağa sola savurup korkutmak istedim. Odunu kafasına değil, omzuna vurdum. Amacım onu öldürmek değildi. Kafasına vurmak gibi bir düşüncem de yoktu. Kasten öldürmedim, aramızda da hiçbir zaman husumet yoktu, ben yüce adalete sığınıyorum, keşke olmasaydı, pişmanım" dedi.
`ANNEM BENİ KORUMAYA ÇALIŞTI´
Tutuksuz sanık Tuğçe B. ise savunmasında, "Bana saldırdı ve annem beni korumaya çalıştı. Ben elime odun alıp vurmadım, annem beni kurtarmak için gelmişti. Ölen kişi bana saldırdığı gibi bana, `seni evime götüreceğim´ diyerek ağza alınmayacak şeyler söyledi. Annem de beni kurtarmak için başına değil, omzuna odunla vurdu" diye konuştu.
`HİÇBİR HUSUMETİMİZ YOKTU´
Zeynep Kaynar´ın eşi Hüseyin Kaynar ise, "Adalete her zaman güveniyorum. Ancak karşı tarafın yakınları, eşim cezaevinde olduğu için seviniyorlar, `bir de kızını cezaevine attırırsak bu iş tamam´ gibi sözler söylüyorlar. Ölen kişi ile hiçbir husumetimiz yoktu, her türlü yardımı da biz yapıyorduk" ifadelerini kullandı.
KÜÇÜK ÇOCUK, ANNESİNİN YANINA GİTMEK İSTEDİ
Mahkeme heyeti, sanık Zeynep Kaynar´ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Zeynep Kaynar´ın 7 yaşındaki oğlu Efe de katıldığı duruşmanın sonunda ağlayarak annesinin yanına gitmek istedi. Pandemi nedeniyle annesine yaklaşamayan Efe, "Canım annem benim" diyerek gözyaşı döktü. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-10-06 15:47:38

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