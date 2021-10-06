Jandarma sokak hayvanlarına şefkat eli

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında, sokak hayvanları beslenerek araziye yem ve mama bırakıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında sokak hayvanlarını besleyerek, araziye mama ve yem bıraktı.

Jandarma ekipleri, ayrıca vatandaşlara hayvanların, çevrenin ve doğanın önemine dikkat çekerek, 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu ve “HAYDİ” uygulaması hakkında bilgi verdi.

Konu ile ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Çorum İl Jandarma Komutanlığınca, “'bir gün değil her gün' yaklaşımı ile her fırsatta hayvanların bakımı ve korunması için mücadeleye devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.