Osmancık’ta taşımalı eğitim servisleri denetlendi

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi.

20212022 eğitimöğretim yılının ilk döneminde öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları servis denetim komisyonunca denetlendi. Yeni Mahalle, Adliye yanında bulunan alanda Polis, Jandarma, Zabıta ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde korana virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı ve taşımalı eğitim kurallarına uygunluğu konusunda şoförlerinin sürücü, taşıma ve mesleki yeterlilik belgeleri kontrol edildi.

Araç üzerinde de inceleme yapan ekipler, servis araçlarını Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Taşımalı servis aracı denetim formu' maddelerine göre 46 servis denetlendi. Yapılan denetimde tespit edilen eksiklikler okul servis araçlarında belirtilen şartlara uygun hale getirilmesi konusunda sürücüler uyarıldı.

Trafikten sorumlu yetkililer okul servis sürücülerini, taşıma esnasında uyulacak kurallar, yangın tüpü, ilk yardım çantası gibi araç, gereç ve malzemelerin her an kullanılabilir durumda bulundurulması konusunda bilgilendirdi.

Denetimlerde ikinci denetime kadar sürücülerin araçlarında bulunan eksikliklerini tamamlanmaları istenirken, yangın tüpü ve öğrencilerin emniyet kemeri takması konusunda sürücülerin çok dikkat etmesi gerektiğine vurgulanarak Emniyet kemeri takma konusunda sürücülerin öğrencilere örnek olması ve emniyet kemeri takılmadan araçların kesinlikle hareket etmemesi gerektiği belirtildi.

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