Diyanet vakfına arsa bağış yapan hayırseverlere plaket

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde, müftülük tarafından sürdürülen projelere destek veren hayırseverlere plaket verildi.

Her yıl 17 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' münasebetiyle Türkiye Diyanet Vakfı Osmancık Şubesine destek veren hayırseverlerden ev bağışında bulunan Rukiye Yılmaz, İbrikdar Kur'an Kursunun arsasını bağışlayan Edip Gencer ile farklı yerlerde arsa bağışında bulunan Fazlı Gelgör, İsmail Kökez ve Sadık Tunca ve Cami ve Kur'an Kurslarının yapımında emeği geçen Yılmaz Genç ve örnek çalışmalarıyla temayüz eden din görevlilerinden İbadullah Camii İmamHatibi Ahmet Şen’e plaket taktim edildi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende hayırseverler teşekkür plaketlerini Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ile İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın’ın elinden aldılar.

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