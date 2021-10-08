Sungurlu'da taşımalı okul servis araçları denetlendi

Sungurlu İlçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla, okul servis araç araçları, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

İlçede taşımalı eğitim veren okul servis araçları Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Akkaya başkanlığında, Taşımalı Eğitim Komisyon Üyeleri, Jandarma ve Emniyet trafik ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

2918 sayılı karayolları trafik kanunu, okul servis araçlarının yönetmeliği ile korona virüs salgın yönetimi ve çalışma rehberi çerçevesinde yapılan denetlemelerde eksiklikleri olduğu tespit edilen araçlara gerekli uyarılar yapılarak bu eksikliklerin bir sonraki enetimlere kadar tamamlanması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.