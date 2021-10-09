Sungurlu'da trafik kazası: 1 yaralı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, AnkaraSamsun karayolu Kentpark civarında meydana geldi. Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 19 ABJ 326 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Hacı Haydar Ç. isimli çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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