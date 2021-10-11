İnşaatta su birikintisine düşen 13 yaşındaki Ali öldü

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ ALACA (Çorum), (DHA)ÇORUM´un Alaca ilçesinde, isale hattı inşaatında 3 metre derinliğindeki su birikintisine düşen Ali Kubacık (13), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Alaca'da meydana geldi. İsale hattı çalışmalarının devam ettiği bölgede bulunan Ali Kubacık, henüz bilinmeyen nedenle iddiaya göre, dengesini kaybederek 3 metre derinliğindeki su birikintisine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suya giren AFAD dalgıç ekibi, Kubacık'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Ali Kubacık'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Kubacık'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-10-11 13:33:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.