Çorum’da hırsızlık yapan 3 kişi jandarmadan kaçamadı

Çorum’da 3 ayrı evden hırsızlık yapan şahıslar, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların hafta sonlarında yoğun olarak kullandıkları bağbahçe ve hobi evleri ile piknik, mesire alanlarında hırsızlık olayları üzerine harekete geçti.
Son olarak merkeze bağlı Yakuparpa köyü Kuşören mahallesinde, 3 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayının ardından İl Jandorma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari faaliyetler 1 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada 4 adet av tüfeği, 6 adet bakır kazan, 2 adet bakır leğen,1 adet bakır semaver, 2 adet bakır kova ele geçirilirken geçmiş dönemlerde jandarma bölgesinde evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.