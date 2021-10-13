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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hitit’te Yusuf Güney coşkusu

İHA

Hitit’te Yusuf Güney coşkusu

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hitit’e Hoşgeldin Şenliği” başladı.
Şenliğin ilk gününde sahne alan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, sevilen şarkılarını üniversite öğrencileri için seslendirdi. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü’ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirilen konsere öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Şarkılarıyla dinleyenlere doyumsuz bir müzik ziyafeti sunan ünlü popçuya zaman zaman öğrencilerde eşlik etti.
Eğitimin çok güzel olduğunu dile getiren Güney, “Bence önce insan kendini eğitmeli. Önce sevgiyi bilmeli. Yaradanın yarattığı herşeyi sevmeli. Tabiatı, hayvanları sevmeli. İnsanları sevmeli. Biz önce onları yaptıktan sonra hayat zaten akışıyla devam edip geliyor” dedi.
Konser sonunda sahneye gelen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Güney’e ibrik ve Çorum leblebisi hediye etti.

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