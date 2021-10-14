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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murat Kekilli, Çorumlu hayranlarıyla buluştu

İHA

Murat Kekilli, Çorumlu hayranlarıyla buluştu

Çorum Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Murat Kekilli'yi, Çorumlu hayranları ile buluşturdu. Kadeş Barış Meydanı'ndaki konseri çok sayıda vatandaş coşkuyla izledi.

Bu Akşam Ölürüm, Salını Salını, Seni Çılgın ve Yıkılasın İsrail gibi birbirinden güzel şarkılarını 7’den 70’e Kadeş Barış Meydanı'nı dolduran Çorumlular için seslendiren Murat Kekilli, müzikseverlerin ilgisinden çok etkilendiğini söyledi. Şarkılarını binlerce gençle birlikte söyleyen Kekilli, Çorumluların coşkusunu ve misafirperverliğini gittiği her yerlerde anlatacağını vurguladı.

Konser önce bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Murat Kekilli’nin özel bir sanatçı olduğunun altını çizerek “İyi ki Dünya’nın merkezine, barışın kardeşliğin merkezine geldiniz. Murat Kekilli’yi diğer sanatçılardan ayıran dört özelliği var. İlki bizim değerlerimizle yoğrulmuş bizim kültürümüzle Anadolu kültürüyle yoğrulmuş bir sanatçı olması. İkincisi sosyal sorumluluk projelerinde görüyorum ben onu, fakire fukaraya garibana omzunda yük taşıyor. Üçüncüsü birçok sanatçı İsrail’e ve zulmüne tepki gösteremezken bu konuyla ilgili bir şarkı yaptı. Necip Fazıl’ın şiiri olan ’Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim’ sözlerini şarkı haline getirdi. Dördüncüsü de görüyorum ki tüm hemşehrilerimiz Kekilli’yi seviyor. Biz de hemşehrilerimizin sevdiğini severiz. Bu meydanda kendi değerlerimizi bizim türkülerimizi dinlemeye devam edeceğiz inşallah. Bütün hemşehrilerimize de sevgi saygı ve gönülden muhabbetlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kadeş Barış Meydanı’ndaki konserin coşkusuna kendisini kaptıran gençlerin arasına girerek Kekilli konserini, gençlerle izledi. Murat Kekilli’nin birbirinden güzel şarkıları meydanda bulunan gençleri adeta mest etti.

’Yıkılasın İsrail parçasını hep bir ağızdan söylediler’
Birbirinden güzel şarkılara eşlik eden gençler, Kekilli’nin Necip Fazıl Kısakürek’in şiirinden bestelediği "Yıkılasın İsrail, Enkazını göreyim, Sana ülke diyenin, Yüzüne tüküreyim!" şarkısını hep bir ağızdan söyledi.

Konseri Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel ve meydanı dolduran kalabalıkla birlikte izleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konser sonunda çiçek ve plaket vermek üzere çıktığı sahnede, Çorum’a ve Çorum halkına hizmetkar olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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