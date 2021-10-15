Sungurlu’da silajlık mısır hasadına başlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde merkez ve köylerinde yem bitkilerinin alanın artırılması projesi kapsamında ekilen silajlık mısırların hasadına başlandı.
İl Özel idarenin desteği ile ilçede 16 çiftçiye Bin 200 kilogram silajlık mısır tohumu dağıtımı yapılmıştı. Toplam sulu arazide 400 dekar alanda ekilen silajlık mısırların hasadına başlandığı bildirildi.
34 dekar alanda ektiği silajlık mısır hasadına başladığını belirten Osman Ergişi, dekar başına 77.5 ton ürün elde ettiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Silajlık mısır hasadına Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musab Altun ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli de katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.