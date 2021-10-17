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‘Beyaz altın’ın sofralara uzanan yolculuğu başladı Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 5'ini karşılayan Osmancık'ta çeltik hasadı başladı

İHA

‘Beyaz altın’ın sofralara uzanan yolculuğu başladı Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 5'ini karşılayan Osmancık'ta çeltik hasadı başladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde 'beyaz altın' olarak adlandırılan çeltiğin hasadı başladı. Rekolteden memnun olduklarını söyleyen üreticiler, maliyetlerin artması sebebi ile pirincin fiyatının da yükseldiğini söyledi.
Çorum’un Osmancık ilçesinde yılda 2530 bin ton üretilen ve binlerce ailenin de geçim kaynağını oluşturan çeltiğin hasadına başlandı. Ülkedeki pirinç ihtiyacının yüzde 5'ini karşılayan 'Osmancık97' pirinci, Osmancık'ta yaşayan ailelerin önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturuyor. Pirincin 'pırlanta' ya da 'beyaz altın' olarak adlandırıldığı Osmancık'ta çeltik hasadı sonbaharın gelmesi ile başladı. Mayıs ayında ekinde ekilen ve olgunluğunu yaklaşık 5 ayda tamamlayan çeltik, biçerdöverlerle hasat edilmeye başlandı. Hasat edilen çeltikler daha sonra kurutulma işleminden geçirilecek. Son aşamada ise pirinç fabrikalarına satılan çeltikler, kabuklarından ve kepeklerinden ayrılıp satışa hazır hale getirilecek. Rekoltenin yüksek olması sebebi ile üreticisinin yüzünü güldüren Osmancık pirincinin Çorum'da 8 TL, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ise yaklaşık 14 TL'den satıldığı belirtildi.
Rekoltenin bu yıl yüksek olmasına rağmen üreticiler artan maliyetlerin kendilerini etkilediğini ifade etti. Tadı ve lezzetinin çok güzel olması sebebiyle Türkiye’de marka olan 'Osmancık97' pirincinin zorlu bir üretim sürecinin olduğunu söyleyen Hüseyin Gündem, “Üreticiler olarak rekolteden memnunuz. Fiyatlardan memnun değiliz. Maliyetler çok yüksek olduğu için çeltik fiyatlarının yüksek olmasını isterdik. Gübre fiyatları geçtiğimiz yıl 130 TL'ydi, bu yıl 350 lira. Maliyetlerdeki artış devam ederse ekim yapamayız. Çeltik ekiyoruz ancak çiftçi kazanamıyor. Burada pirinç fiyatları 8 lira. Aynı pirinç Ankara’da, İstanbul’da 1314 TL” dedi.

“Bu yıl çeltikte rekolte ve verim iyi"
15 yaşından itibaren çeltik ekimi ile uğraştığını anlatan İsmet Uysal ise, “Bu yıl çeltikte rekolte ve verim iyi. Ancak fiyatları düşük. Çeltik fiyatlarına zam yapıldı, ancak girdi maliyetleri artınca bize verilen fiyat düşük kaldı. Bundan muzdaribiz. Yetkililerden sesimizi duyarak buna göre önlem almasını isteriz. Gübre fiyatları geçen yıla göre 23 kat arttı” ifadelerini kullandı.

"Tüccarların eline bırakılmayalım"
Çeltikte ürün kalitesi ve rekoltenin iyi olmasına rağmen maliyetlerin yüksekliği sebebiyle sorun yaşadıklarını ifade eden Aslan Türkmen, “Çeltik ekiminden, yetiştirmekten, halkımıza güzel ve kaliteli ürün sunmaktan memnunuz. Tüccarların eline bırakılmayalım. Tüccarların eline bırakıldığımızda geçtiğimiz yıldaki fiyat üzerinden benden ürün almak istiyor. Geçen yıl mazot fiyatları belli, bu yılki mazot fiyatları belli. Gübre fiyatları belli. Elimizden tutulsun. Maliyetler düşürülsün. Çeltik fiyatları da düşsün. Halkımıza da yazık. Çeltik fiyatları 10 ila 20 lira olsun istemiyorum. Girdiler normal olsun, vatandaşımız da pirinci rahatlıkla alsın. Bizim ektiğimiz pirinci vatandaş yemedikten sonra ne önemi var. Çiftçilerin elinden tutulursa tarım ürünleri herkese yeter” diye konuştu.

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