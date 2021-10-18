Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığın oğlu, tanık olarak dinlendi



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da oğluyla kavga eden Tunç Taşar (14) ile Kaan Hakverdi´yi (13) okul servisinde tabancayla vurup öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Selfet Başkuş´un (58) yargılanmasına devam edildi. Başkuş´un, öldürdüğü çocukların, oğlunu taciz ettiğini iddia etmesi üzerine mahkeme heyeti, bugün görülen duruşmada sanığın oğlu Z.E.B.´yi tanık olarak dinledi.

Olay, 12 Mart'ta, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Selfet Başkuş, oğlu Z.E.B. ile aynı okul servisini kullanan Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi´yi serviste tabancayla vurarak yaraladı. Taşar ve Hakverdi, kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti. Olayın ardından bir yakınına giderek, 'Ben çocukları vurdum, oğlum size emanet' diyen Başkuş, jandarmaya giderek teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Selfet Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çocuğun ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Selfet Başkuş, tutuklu yargılandığı davada bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları da hazır bulundu. Başkuş ilk duruşmada öldürdüğü çocukların, oğlunu taciz ettiğini iddia ederek, yaşanan olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirterek, tahliyesin talep etmişti.

Bugün görülen duruşmada ise sanığın eşi M.B. ve oğlu Z.E.B. tanık sıfatıyla ifade verdi. Z.E.B., mahkemede verdiği ifadesinde birkaç kez tacize uğradığını söyledi. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-10-18 15:45:01



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