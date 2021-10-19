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Vali uyardı, “4’cü piki yaşıyoruz” “Kurallarda bir değişiklik yok maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet edelim, aşılarımızı yaptıralım” “Bin 272 vatandaşımız korona virüsten vefat etti” “Şu anda yaşadığımız 4’cü pik döneminin etkisi”

İHA

Vali uyardı, “4’cü piki yaşıyoruz” “Kurallarda bir değişiklik yok maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet edelim, aşılarımızı yaptıralım” “Bin 272 vatandaşımız korona virüsten vefat etti” “Şu anda yaşadığımız 4’cü pik döneminin etkisi”

Çorum’daki korana virüs vakaları artışı ile ilgili açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, “Şu anda 4. pik dönemini yaşıyoruz. Bundan öncede 3 defa pik dönemini yaşadık. Yaşadığımız 4’cü pik döneminin etkisi” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu 28 Ekim tarihleri arasında arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Çorum’da yer aldı. Vali Çiftçi, makamında düzenlediği basın toplantısıyla vaka artıları ve aşılanma oranları hakkında bilgi verdi.
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre vaka oranlarında artış olduğunun gözlemlendiğine dikkat çeken Vali Çiftçi, “Önceki haftalarda sırasıyla 217, 301, 325, 351 olarak açıklanan vaka oranlarımız en son 436,31 olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edildi. Bu rakamlara göre ilimiz Türkiye sıralamasında vaka oranlarının yüksekliği açısından 8. sırada. Bu yükseliş trendinin bir müddet daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Çorumlulardan şunu istirham ediyorum. Kurallarda bir değişiklik yok. Maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet edelim. Aşılarımızı yaptıralım” diye konuştu.
Çorum’daki aşılama oranları hakkında da açıklama da bulunan Vali Çiftçi, “İlimizde 1. ve 2. doz aşısını yaptırmış 18 yaş üstü vatandaşlarımızın oranı yüzde 77.4 oldukça yüksek bir oran. 12 yaş ve üstü vatandaşlarımızda ise aşılarının tamamlanma oranı ise yüzde 74.91. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor. İlimizde hem aşılanma oranları yüksek hem de vaka oranları yüksek. Vaka oranlarına şunu da ilave etmem gerekiyor. Vaka oranlarında sadece Çorum’a has bir yükseliş söz konusu değil. Bütün Karadeniz illerinde yükseliş trendinin olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.
Yapılan testlerin vakaya dönüş oranları hakkında da bilgiler aktaran Vali Çiftçi, kentte testlerin vakaya dönüşme oranının yüzde 18,51 olduğunu açıkladı. Çiftçi, test yapılan her 100 kişiden 20’sinde vakaya rastlandığına dikkat çekti.

“Bin 272 vatandaşımız korona virüsten vefat etti”
“Hem sevdiklerimiz açısından, hem kendimiz açısından tedbirlere uymak hayati önem taşıyor” diyen Çiftçi, “Pandeminin ilk ortaya çıktığı günden bugüne kadar ilimizde yaklaşık olarak bin 272 vatandaşımız vefat etti. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Öte yandan hastanelerimiz de şu anda 159 hastamız yatarak tedavi görüyor. 21 hastanın yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. 16 hastamız da entübe olarak tedavisi sürüyor. Hastalarımıza da Allah’tan acil şifalar diliyorum. Yüce Allah hiçbirinin acılarını göstermesin” şeklinde konuştu.

“Vaka artışlarında tedbirlerin yetersizliğinden değil mevsimsel etkiler var”
Toplantıda “Vakaların artmasında tedbirler yetersiz mi, üniversite öğrencilerinin gelmesi de vaka oranlarını etkiledi mi” yönündeki soruya Vali Çiftçi, “Vaka artışlarında en başta mevsimsel etkiler var. Şuanda sonbahar mevsimindeyiz. Pandemi olmasa bile normalde grip vakalarında bir artış oluyor. Her sonbahar mevsiminde artış görülüyor. Dolaysıyla tedbirlerin yetersizliğinden değil, mevsimsel etkilerden dolayı. Diğer taraftan üniversitelerimiz açıldı. Eğitim öğretim devam ediyor. Üniversitelerimiz de eğitimlerin bir kısmı yüz yüze bir kısmı da uzaktan eğitim şeklinde. Hibrit eğitime geçilmiş durumda. Dolaysıyla eğitimin burada çok fazla etkili olduğunu düşünmüyorum” sözleriyle yanıtladı.

“Şuanda yaşadığımız 4’cü pik döneminin etkisi”
Vali Çiftçi, “Vaka artışlarında en çok artışın Orta Karadeniz illerinde olduğunu görüyoruz. İlk 10 ilin 5 tanesi bölgemizde. Bunun spesifik bir nedeni var mı? Bölgesel tedbirler düşünülüyor mu” sorusuna ise, “Şu anda 4. pik dönemini yaşıyoruz. Bundan öncede 3 defa pik dönemini yaşadık. Türkiye’nin diğer bölgelerinde de zaman zaman bölgesel olarak böyle yükselişler oluyor. Bir müddet sonra vakalar düşüşe geçiyor. Bizim de şu anda yaşadığımız 4’cü pik döneminin etkisi” sözleriyle cevapladı.

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