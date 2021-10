Ramazan Ergişi: "Muhtarlık yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ediyor" Sungurlu’da Muhtarlar Günü kutlandı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Meydanında tören düzenlendi. Muhtarlar, Kaymakam Fatih Görmüş ile birlikte Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Cevheri Mahallesi Muhtarı Ramazan Ergişi, "19 Ekim 1829 da İstanbul nüfus sayımının yapılması ve bu nedenle yayınlanan Hattıı Hümayun’un muhtarlık kurumu tesisine giden yolu açtığı göz önünde bulundurularak, bu tarihi günden hareketle Cumhurbaşkanlığımızın 19.10.2015 tarih ve 11 sayılı genelgesi ile her yıl 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Bu anlamlı günün halkımıza ve görevlerini fedakarca yürüten tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Muhtarlık müessesesi kültürümüz ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikardır diyen Muhtar Ramazan Ergişi, ’’Muhtarlarımız bulunduğu mahalle veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımız da vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlıklar, en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Muhtarlarımızın zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yürüttükleri fedakarca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan maddi ve manevi iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin muhtarlara verdiği önemin bir göstergesidir. Gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerin den dolayı şükranlarımı sunuyor, ilçemiz de görev yapan tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Muhtarlar günü programına İlçe Kaymakam Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Bahri Sezen, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda muhtar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.