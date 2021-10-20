Osmancık’ta 7 sınıf karantinaya alındı

Çorum’un Osmancık ilçesinde 3 okulda toplam 7 sınıfta korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçede Gemici İlkokulunda 1 sınıf ve 1 lisede 5 sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıkmasından dolayı sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilmiş, öğrenciler eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınmıştı. Koyun Baba İlkokulunda 1 sınıf ise bugün karantinaya alındı. Bu sınıfla birlikte Osmancık’ta 3 okulda toplam 7 sınıf Kovid19 nedeniyle karantinaya alınmış oldu.

İkinci pozitif vakanın çıktığı Koyun Baba İlkokulu’nun karantinaya alınan sınıfındaki öğrencileri bugün saat 13.30 itibariyle EBA ve Zoom üzerinden canlı derslere başladı. Öte yandan karantinanın 5. gününde test verip te sonucu negatif çıkan öğrencilerin yüz yüze eğitime devam edebileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.