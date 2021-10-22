Engelli genç, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor Hançerlioğlu bu senede öğrenciler için ’bir bot, bir mont’ kampanyası başlattı

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde ikamet eden engelli genç Volkan Hançeroğlu, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü olmaya devam ediyor.

Daha öncede birçok kez çocuklar, engelliler ve ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası düzenleyen ve bu yardım kampanyaları ile ihtiyaç sahibi aileleri sevindiren Volkan Hançeroğlu, Bu kezde çocukların kışın üşümemesi için kaban ve bot yardım kampanyası başlattı. İlçenin sevilen simalardan Hançeroğlu bir defa daha hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında iyilik köprüsü oluşturmuş oldu.

Hayırseverlerin gönderdiği paralar ile ilçe esnafından kaban ve bot alan Hançeroğlu, şimdiye kadar 400 öğrenciye kaban, 300 öğrenciye ise bot yardımında bulunduğunu açıkladı.

Sağlığı elverdiği sürece yardım kampanyalarına devam edeceğini belirten Hançeroğlu, "Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun. Ben sadece elçilik görevi yapıyorum. İnşallah bu kışta ilçemizdeki öğrenciler üşümeyecek” ifadelerini kullandı.

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