Çorum'da ulaşımda yaşanan problemlere kısa, orta ve uzun vadede çözümler üretildi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; "Bluetooth algılayıcılar, kamera görüntüleri ve hareketli araç verisi kullanılarak tamamlanan çalışma Türkiye'de ilk defa Çorum'da yapıldı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da ulaşımda yaşanan problemlere kısa, orta ve uzun vadede çözümler üretildi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; "Bluetooth algılayıcılar, kamera görüntüleri ve hareketli araç verisi kullanılarak tamamlanan çalışma Türkiye'de ilk defa Çorum'da yapıldı"

İHA

Çorum'da ulaşımda yaşanan problemlere kısa, orta ve uzun vadede çözümler üretildi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; "Bluetooth algılayıcılar, kamera görüntüleri ve hareketli araç verisi kullanılarak tamamlanan çalışma Türkiye'de ilk defa Çorum'da yapıldı"

Çorum Belediyesi kent içi ulaşımda kısa ve uzun süreli çözümler için çalışmalara devam ediyor.
Çorum Belediyesi kentteki trafiği rahatlatacak yeni projeler ve çalışmalar için profesyonel isimlerle istişarelerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda mevcut yol ağı altyapı standartlarının belirli vadelerde iyileştirilmesi, seyahat süresi ve trafik yoğunluğunun azaltılması, ulaşımın çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılarak çevrenin korunması, trafik güvenliğinin sağlanarak kazaların azaltılması, bölgede daha güvenli ve konforlu bir yaya dolaşımının sağlanmasını hedefleniyor.
Ulaşım sorununu kökünden çözmek için kolları sıvadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bluetooth algılayıcılar, kamera görüntüleri ve hareketli araç verisi kullanılarak tamamlanan çalışma Türkiye'de ilk defa Çorum'da yapıldı. Yapılan bu çalışma sonucunda ulaşımda yaşanan sorunlara kısa, orta ve uzun vadede çözümler üretildi. Başarıyla sonuçlanan bu çalışmanın, diğer şehirler için de örnek olacağını umuyoruz. Çalışmayı yapan firma tarafından aktarılan kısa, orta ve uzun vadeli senaryolar, şehrimiz için uygulamaya alınacak ve ulaşım planlamalarına yön verecek ve ulaşımdaki aksaklıklara neşter vuracak. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzdeki uzman ekiplerimiz şehrimiz için en iyi projeyi hayata geçirmek için aşkla çalışmaktadır. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Pakdemirli: Küresel ısınma ve iklim değişikliği kapımızda (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Küresel ısınma ve iklim değişikliği ...
Buzağılar ve düveler güzellikleri ile yarıştı, ödüllerini Bakan Pakdemirli verdi
YEREL HABERLER Buzağılar ve düveler güzellikleri ile yarıştı, ...
Engelli genç, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor Hançerlioğlu bu senede öğrenciler için ’bir bot, bir mont’ kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Engelli genç, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri ...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık” “Geçen yıl Tarımsal hasılamız 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı” “Destekler ile bugünün değil, yarının gıdasını da garanti altına alıyoruz” "Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2021 yılı ilk 8 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı"
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “3 yılda ...
Bakan Pakdemirli’den fiyat artışları ile ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili çözüm için yapısal değişikler gerekiyor. Yapısal olarak en önemli değişimi sözleşmeli üretimde görüyorum” “Son 50 yılda sel, kuraklık gibi afetlerin sayısı 5 kat arttı” “Çiftçimizin daha konforlu olması için yıllar itibarıyla hızlı bir şekilde sözleşmeli üretime geçmesi lazım”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli’den fiyat artışları ile ilgili ...
Çorum'da korkutan yangın
YEREL HABERLER Çorum'da korkutan yangın
Sungurlu'da ekmek ve pide fırınları denetlendi
YEREL HABERLER Sungurlu'da ekmek ve pide fırınları denetlendi
İskilip’te marketler denetlendi
YEREL HABERLER İskilip’te marketler denetlendi
Hitit Üniversitesi'nde kenevir hasatı yapacak makine tasarlandı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; "Çorum-Burdur arasında işbirliği köprüsünü kurarak ülkemize her anlamda katma değer sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesi'nde kenevir hasatı yapacak makine ...
Osmancık’ta 7 sınıf karantinaya alındı
YEREL HABERLER Osmancık’ta 7 sınıf karantinaya alındı
Belediye başkanları TBMM'ye çıkartma yaptı Milletvekilleri, belediye başkanlarının problem ve taleplerini dinlediler
YEREL HABERLER Belediye başkanları TBMM'ye çıkartma ...
Şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Başına odunla vurulan komşu cinayetine 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Başına odunla vurulan komşu cinayetine 15 yıl hapis
20 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi, polisin sıkı takibiyle yakalandı
YEREL HABERLER 20 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi, polisin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.