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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komisyonu'nda trafik sorunu masaya yatırıldı

İHA

Komisyonu'nda trafik sorunu masaya yatırıldı

Osmancık İlçe Trafik Komisyonu toplandı. Toplantıda, ilçenin trafik durumu, yaya ve sürücülerin yaşadığı sorunlar ele alındı.
Kaymakamlık toplantı salonunda İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündemde yer alan maddeler teker teker görüşüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunumla ilçenin trafik durumu, yaya ve sürücülerin yaşadığı sorunlar detaylı olarak ele alındı.
Toplantı, katılımcılar tarafından dile getirilen görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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