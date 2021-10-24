Topuk dikenine ameliyatsız çözüm Osmancık devlet hastanesi'nde şok dalga tedavisi uygulanmaya başlandı

Osmancık Devlet Hastanesi’nde, topuk dikeni ameliyatsız ESWT tedavisi ile iyileştiriliyor.
Osmancık Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesinde, topuk dikenine ameliyatsız şok dalga tedavisi başladı. Hastane yönetiminden konuya ilişkin olarak verilen verilen bilgiye göre, tedavinin haftada 2 kez, toplamda 35 seans olarak yapıldığı, şok dalga tedavisinin topuk dikeni, tenisçi dirseği, golfçu dirseği, plantar fasiit, kalsifik omuz tendiniti, aşil tendiniti durumlarda kullanıldığı bildirildi.
Açıklamada Extracorporeal ShockWave Therapy olarak isimlendirilen şok dalga tedavisi'nin, ilgili bölgedeki kan akışını yoğunlaştırıp bu bölgenin aktivasyonunu arttırarak iyileşme sürecinin hızlanmasına katkıda bulunduğu ve hastaya ameliyatsız tedavi imkanı sunduğu bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.