Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın şükür lokmasına katıldı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ehli Beyt Kudret Dağı Vakfı tarafından düzenlenen şükür lokması etkinliğine katıldı.

Ehli Beyt Kudret Dağı Vakfı tarafından Türkiye genelinde 100 bin lokma dağıtmak için başlatılan şükür lokması etkinliğinin Çorum’da düzenlenen programında Türkiye’de ve dünyada yaşanan doğal afetleri Allah'ın insanlara bir ikazı ve uyarısı olarak gördüklerini ifade eden Ehli Beyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan, “Bir olmamız, beraber olmamız ve Allah'ın rızasını kazanmamız gerek. Her şehirde bir büyükbaş hayvan kurban ederek hiç bir siyasi ve etnik kimlik gözetmeksizin bir olalım, can cana olalım, birlikte olalım istedik” diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine katı sağlaması noktasında yapılan şükür lokması etkinliğinin önemli olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, dağıtılan lokmaların kabul, birlik beraberliğimizin daim olması temennilerinde bulundu.

Şükür Lokması etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, “Buraya geldiğimden beri, insanlık sevgisi, Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, Hz. Ali sevgisi, ehli beyt sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve bu toprakların sevgisini burada gördüm. Bizi bu sevgi ile doldurduğunuz, bizi buna ortak ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Dünyada gerek güce inanların mazlumlara yaptıkları zulümler, gerekse bir takım doğal afetler oluyor. Bunlar Rabbimin bizi imtihanı. Şükür Lokması etkinliğimizi bu anlamda çok önemsiyorum” dedi.

“Bize her zamankinden çok birlik, muhabbet ve kardeşlik lazım” diyen Başkan Aşgın, “Dünyada güce inan zalimlerin mazlumlara yaptıkları zulümler var. Bu zalimlere cevabı ancak bu şekilde verebiliriz. Duruşumuz zalimlere karşı Hüseyince olacak, Ali’ce olacak, Muhammet Mustafa’ca olacak ama merhametimiz, aşkımız mazlumlara karşı, tüm insanlığa karşı Yunus’ça, Mevlana’ca ve Hacı Bektaşı Veli’ce olacak. Ve inanıyorum ki; bir kez daha sevgi yer yüzünde hakim olacak, adalet kazanacak ve Hz. Ali’nin o sancağını en güzel noktalara aşkla, muhabbetle dikeceğiz” dedi.

Başkan Aşgın, “Ehli Beyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı ve yöneticilerine böyle birlik ve beraberliğe vesile olacak bir şükür lokması programına imza attıkları için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinliğin sonunda Ehli Beyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, birlik ve beraberlik ruhuyla şükür lokmasına iştirak ettikleri için teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

